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7 марта • обновлено в 14:06
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Футбольный арбитр убегал от полиции и был раздавлен поездом

1.1т
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Итальянский футбольный арбитр Антонио Мартиньелли попав под поезд, когда убегал от полиции, сообщает издание ll Resto del Carlino.

Антонио Мартиньелли

Антонио Мартиньелли

ilrestodelcarlino.it

31-летний мужчина находился под домашним арестом по обвинению в преследовании бывшей девушки, но нарушил условия содержания под стражей.

После того, как полицейские пришли его арестовывать, Мартиньелли закрылся у себя в доме.

Правоохранители попытались при помощи пожарных проникнуть в жилище и задержать винового, но тот успел убежать через окно. Спустя некоторое время копы нашли Мартиньелли мертвым на железнодорожных путях, раздавленным поездом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Антонио Мартиньелли получил годичную дисквалификацию за удар головой голкипера одной из команд после матча.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Италия
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