Футбольный агент: у болельщиков "Динамо" сейчас полное недоумение

Михаил Морозов Футбол 12:40, 24.09.2020 Обновлено: 12:51, 24.09.2020

Футбольный агент и менеджер Вячеслав Заховайло поделился своим мнением о выездной победе "Динамо" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

На своей странице в Facebook он поздравил киевлян с хорошим результатом, который приблизил киевлян к групповому этапу ЛЧ. Заховайло также отметил влияние Мирчи Луческу на команду.

"Остается только поздравить с хорошим результатом. Это еще не окончательная победа, но "Динамо" очень близко к решению поставленной задачи. У многих болельщиков команды сейчас полное недоумение. Игроки те же, играют вроде не так ярко... но есть результат. Хочу всем напомнить: у нас тренер появился", – написал он.

Вячеслав Заховайло заявил, что фанаты "Динамо" находятся в недоумении
Facebook Вячеслава Заховайло

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский наставник "Динамо" оценил игру команды в матче с "Гентом", а тренер бельгийцев посетовал на ошибки, допущенные его подопечными.

Капитан украинского клуба Сергей Сидорчук рассказал, на чем настаивал Луческу в поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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