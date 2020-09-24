Футбольный агент: у болельщиков "Динамо" сейчас полное недоумение

Футбольный агент и менеджер Вячеслав Заховайло поделился своим мнением о выездной победе "Динамо" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

На своей странице в Facebook он поздравил киевлян с хорошим результатом, который приблизил киевлян к групповому этапу ЛЧ. Заховайло также отметил влияние Мирчи Луческу на команду.

"Остается только поздравить с хорошим результатом. Это еще не окончательная победа, но "Динамо" очень близко к решению поставленной задачи. У многих болельщиков команды сейчас полное недоумение. Игроки те же, играют вроде не так ярко... но есть результат. Хочу всем напомнить: у нас тренер появился", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский наставник "Динамо" оценил игру команды в матче с "Гентом", а тренер бельгийцев посетовал на ошибки, допущенные его подопечными.

Капитан украинского клуба Сергей Сидорчук рассказал, на чем настаивал Луческу в поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов.