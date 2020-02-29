Футбольные фанаты устроили жесткую драку в метро и попали на видео

На станции метро "Маяковская" в Москве произошла массовая драка фанатов футбольных клубов "Динамо" и "Спартак".

Как сообщает ТАСС, несколько сотен болельщиков "Спартака" вышли из поезда на станции "Маяковская", а на платформе их поджидали фанаты "Динамо". Махач начался прямо в подземке, затем дерущиеся переместились на улицу. Несколько человек получили травмы. Есть задержанные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 29 февраля в Москве прошел один из центральных матчей 20-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. "Динамо" на "ВТБ Арене" принимало в дерби "Спартак" и проиграло 0:2.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!