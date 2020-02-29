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29 февраля • обновлено в 22:34
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Футбольные фанаты устроили жесткую драку в метро и попали на видео

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На станции метро "Маяковская" в Москве произошла массовая драка фанатов футбольных клубов "Динамо" и "Спартак".

Как сообщает ТАСС, несколько сотен болельщиков "Спартака" вышли из поезда на станции "Маяковская", а на платформе их поджидали фанаты "Динамо". Махач начался прямо в подземке, затем дерущиеся переместились на улицу. Несколько человек получили травмы. Есть задержанные.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 29 февраля в Москве прошел один из центральных матчей 20-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. "Динамо" на "ВТБ Арене" принимало в дерби "Спартак" и проиграло 0:2.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат России
Место
Россия Москва
Теги
Спартак Москва Динамо Москва
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