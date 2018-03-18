Футбольное кладбище: итальянский фотограф показал, во что превратилась "Донбасс Арена"

Итальянский фотограф Джорджио Бьянчи показал, как выглядит в марте 2018 года донецкий стадион "Донбасс Арена". Пронзительные снимки автор разместил у себя на странице в Facebook.

В кадр попали заснеженный газон арены, разбитые окна фасада, а также внутренние помещения. Грустные кадры не оставили равнодушными подписчиков итальянца.

"Мертвый стадион. Футбольное кладбище", - очень емко охарактеризовал увиденное один из друзей фотографа.

Донбасс Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбасс Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбасс Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбасс Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбасс Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбасс Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбасс Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбасс Арена Facebook Giorgio Bianchi

Ранее "Обозреватель" сообщал, что жители Донецка сильно огорчены тем, что состояние "Донбасс Арены", которую год назад захватили террористы "ДНР", с каждым днем становится все печальнее. На стадионе "Шахтера" и вокруг него будто все вымерло.