Футболисты "Зенита" разбили хрустальный кубок, празднуя победу в турнире. Видео

Максим Иншаков Футбол 19:58, 25.07.2020 Обновлено: 20:04, 25.07.2020

Футболисты "Зенита" оконфузились во время торжественной церемонии чествования победителя Кубка России, разбив награду. При вручении трофея его хрустальная крышка упала и раскололась.

Момент попал в прямой эфир. Комментаторы смогли лишь отшутиться, что теперь по кусочку кубка достанется каждому из игроков команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, финальная встреча "Зенит" - "Химки" проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.

Единственный гол забил нападающий "Зенита" Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти. Украинец Ярослав Ракицкий вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

"Зенит" завоевал два главных трофея в рамках одного календарного года впервые с момента перехода на систему "осень – весна". Ранее подобный дубль удавался "Зениту" в 2010-м. Пост главного тренера тогда занимал Лучано Спаллетти.

5 июля Ракицкий досрочно выиграл Премьер-лигу России (РПЛ), став двукратным чемпионом РФ по футболу.

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