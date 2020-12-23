Футболисты "Зальцбурга", игравшие в Лиге чемпионов, провалили допинг-тест УЕФА

Два футболиста РБ "Зальцбурга" Мохамед Камара и Секу Койта сдали положительные допинг-тесты в рамках проверки УЕФА после возвращения из расположения сборной Мали.

Как сообщается на официальном сайте австрийцев, врачи национальной команды дали им вещество против высотной болезни перед выездным матчем отбора на Кубок африканских наций против Намибии.

"Мы испытываем гордость, когда наших футболистов вызывают в сборные. В то же время, в таком случае мы привыкли к тому, что медицинский персонал в национальных командах действует в рамках международных стандартов, а врачи ознакомлены со всеми правилами", – написано в заявлении "Зальцбурга".

Австрийский клуб поддержал своих футболистов и заявил, что готов оказать полное содействие органам УЕФА в расследовании по этому делу.

Камара и Койта провалили допинг-тест 22 ноября 2020 года, а уже 25 ноября и 1 декабря приняли участие в поединках против "Баварии" и "Локомотива" в Лиге чемпионов соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин отбыл годичную дисквалификацию за допинг.