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14 января • обновлено в 19:37
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Футболисты узнали, что сыграют против "Реала" и "сошли с ума"

1.4т
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Футболисты "Юнионистаса", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании, попали в 1/16 финала Кубка страны на мадридский "Реал" и обезумели от радости.

На видео видно, как молодые игроки с дикими воплями танцуют, залезают на столы и стулья, и размахивают от счастья футболками.

"Юнионистас" существует меньше семи лет и на данный момент занимает 18 строчку во второй группе Сегунды B. Команда базируется в Саламанке и полностью управляется болельщиками. Клуб существует на вклады фанатов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января мадридский "Реал" на стадионе имени Короля Абдуллы в Спортивном городке Джидды (Саудовская Аравия) обыграл земляков из "Атлетико", став победителем 36-го розыгрыша Суперкубка Испании.

Финальный поединок турнира впервые в истории прошел по новому формату "финала четырёх" и впервые в истории победитель был определен в серии пенальти.

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Автор
Максим Богданов
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