Футболисты "Барселоны" устроили бунт

Руководство каталонской "Барселоны" обратилась к игрокам с просьбой отказаться от части доходов из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка клуба.

Футболисты "Барселоны"

Как сообщает местное издание Sport, часть футболистов каталонской "Барселоны" выступила против понижения зарплаты.

Недовольные футболисты аргументируют позицию тем, что не обязаны расплачиваться своим доходом за небрежный менеджмент клуба и беспорядочные подписания, на которые было потрачено много миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" решила выставить на трансфер нападающего Антуана Гризманна, перешедшего из "Атлетико" летом прошлого года за 120 млн евро.

Отметим, что мегатрансфер Антуана Гризманна вызвал конфликт внутри звездного ансамбля каталонской команды.

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