Футболисты сборной Украины заболели COVID-19: спортивные итоги 4 октября

Александр Чеканов Футбол 09:11, 5.10.2020 Обновлено: 09:34, 5.10.2020

Российский чемпион мира по дзюдо и самбо Тимур Магдиев сенсационно проиграл бой за 14 секунд, а у футболистов сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко выявили коронавирус.

Кроме того, "Динамо" и "Шахтер" потеряли очки в 5-м туре УПЛ. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 4 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

У футболистов сборной Украины выявлен коронавирус

"Динамо" ушло от поражения в игре с "Зарей". Видео

Чемпиона мира из России нокаутировали за 14 секунд первым же ударом. Видео

Свитолина феерично вышла в четвертьфинал Roland Garros

"Шахтер" сенсационно потерял очки в историческом матче в УПЛ. Видео

Боксер поднялся после 4 нокдаунов и мощно нокаутировал соперника в чемпионском бою. Видео

В невероятном финале определился победитель Кубка Украины по баскетболу

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