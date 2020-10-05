Футболисты сборной Украины заболели COVID-19: спортивные итоги 4 октября

Российский чемпион мира по дзюдо и самбо Тимур Магдиев сенсационно проиграл бой за 14 секунд, а у футболистов сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко выявили коронавирус.

Кроме того, "Динамо" и "Шахтер" потеряли очки в 5-м туре УПЛ. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 4 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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