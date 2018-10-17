Футболисты сборной Украины попали в команду тура Лиги наций

Сразу два украинца Руслан Малиновский и Андрей Пятов попали в символическую сборную тура дивизиона В Лиги наций. По итогу матча против Чехии, который состоялся 16 октября в Харькове на ОСК "Металлист", наши спортсмены были признаны лучшими на своих позициях авторитетным порталом WhoScored.
Полузащитник бельгийского "Генка" организовывал перспективные атаки своей команды и забил единственный мяч сборной Украины в поединке против чехов. Андрей Пятов, которого в последнее время много критикуют из-за неуверенной игры в рамке ворот, стал лучшим в сборной в этом матче по версии WhoScored. Нашему голкиперу несколько раз приходилось откровенно спасать команду от пропущенного мяча, сообщает Tribuna.com.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины стала первой командой, которая обеспечила себе досрочное повышение в дивизион А. Главный тренер Андрей Шевченко отметил прекрасную атмосферу в команде.
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