Футболисты сборной Украины попали в команду тура Лиги наций

Сразу два украинца Руслан Малиновский и Андрей Пятов попали в символическую сборную тура дивизиона В Лиги наций. По итогу матча против Чехии, который состоялся 16 октября в Харькове на ОСК "Металлист", наши спортсмены были признаны лучшими на своих позициях авторитетным порталом WhoScored.

Полузащитник бельгийского "Генка" организовывал перспективные атаки своей команды и забил единственный мяч сборной Украины в поединке против чехов. Андрей Пятов, которого в последнее время много критикуют из-за неуверенной игры в рамке ворот, стал лучшим в сборной в этом матче по версии WhoScored. Нашему голкиперу несколько раз приходилось откровенно спасать команду от пропущенного мяча, сообщает Tribuna.com.

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