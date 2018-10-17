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Футболисты сборной Украины попали в команду тура Лиги наций

16.7тЧитать материал на украинском

Сразу два украинца Руслан Малиновский и Андрей Пятов попали в символическую сборную тура дивизиона В Лиги наций. По итогу матча против Чехии, который состоялся 16 октября в Харькове на ОСК "Металлист", наши спортсмены были признаны лучшими на своих позициях авторитетным порталом WhoScored.

Полузащитник бельгийского "Генка" организовывал перспективные атаки своей команды и забил единственный мяч сборной Украины в поединке против чехов. Андрей Пятов, которого в последнее время много критикуют из-за неуверенной игры в рамке ворот, стал лучшим в сборной в этом матче по версии WhoScored. Нашему голкиперу несколько раз приходилось откровенно спасать команду от пропущенного мяча, сообщает Tribuna.com.

Футболисты сборной Украины попали в команду тура Лиги наций

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины стала первой командой, которая обеспечила себе досрочное повышение в дивизион А. Главный тренер Андрей Шевченко отметил прекрасную атмосферу в команде.

Читайте все новости по теме "Лига наций" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига наций
Персоны
Андрей ПятовРуслан Малиновский
Объект
сборная Украины по футболу
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