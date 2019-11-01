Футболисты сборной Украины отличились голами в невероятном матче в Бельгии - видео

Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Игорь Пластун отличились забитыми голами в матче 13-го тура чемпионата Бельгии, в котором их "Гент" играл на выезде против "Андерлехта".

Игорь Пластун спас "Гент" в матче с "Андерлехтом"

Поединок, в котором события развивались непредсказуемо, завершился со счетом 3:3. При этом "Андерлехт" еще за несколько минут до финального свистка вел в счете - 3:1. На 84-й минуте был назначен пенальти в ворота хозяев: Яремчук вначале не переиграл вратаря с 11-метровой отметки, однако тут же добил мяч в сетку, сократив отставание до одного гола.

Роман Яремчук

А уже в компенсированное время, буквально в последней атаке "Гента" Пластун ударом головой поразил дальний угол - 3:3.

Для 23-летнего Яремчука забитый мяч стал уже 15-м в этом сезоне (13 - за "Гент" и 2 - за сборную Украины). Для защитника "Гента" Пластуна это 3-й гол в 20 матчах сезона.

Роман Яремчук

Игорь Пластун

"Гент" на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист сборной Украины Роман Яремчук забил фантастический гол и спас бельгийский "Гент" в Лиге Европы.

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