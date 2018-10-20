Футболисты сборной России заработали огромные деньги в тюрьме

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают получать деньги от действующих контрактов со своими клубами несмотря на то, что находятся в тюрьме. Нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" обвиняются в избиении двух людей – чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

За время пребывания за решеткой футболисты на двоих заработали 10,5 млн рублей (160,3 тысяч долларов). В контракте Кокорина прописана зарплата 252 млн рублей в год (3,8 млн долларов), а Мамаев за тот же период получает 180 млн рублей (2,7 млн долларов), не учитывая штрафов. Поскольку клубы футболистов не выступали с официальными заявлениями о применении дисциплинарных санкций, Кокорин и Мамаев за время пребывания в местах лишения свободы заработали больше 10 млн рублей, сообщает RT.

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