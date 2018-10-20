МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Футболисты сборной России заработали огромные деньги в тюрьме

2.4тЧитать материал на украинском

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают получать деньги от действующих контрактов со своими клубами несмотря на то, что находятся в тюрьме. Нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" обвиняются в избиении двух людей – чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

За время пребывания за решеткой футболисты на двоих заработали 10,5 млн рублей (160,3 тысяч долларов). В контракте Кокорина прописана зарплата 252 млн рублей в год (3,8 млн долларов), а Мамаев за тот же период получает 180 млн рублей (2,7 млн долларов), не учитывая штрафов. Поскольку клубы футболистов не выступали с официальными заявлениями о применении дисциплинарных санкций, Кокорин и Мамаев за время пребывания в местах лишения свободы заработали больше 10 млн рублей, сообщает RT.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Instagram

Новости
ФИФА поставила на место футболиста сборной России

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок сборной России Александр Головин рассказал об отношении к российским футболистам в европейских клубах.

Персоны
Александр КокоринПавел Мамаев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги