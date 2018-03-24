Футболисты сборной России отпраздновали унизительное поражение от Бразилии в ночном клубе

Игроки сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер отметили поражение команды от Бразилии в ночном клубе "Дюран".

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против" очевидцы засняли футболистов, когда те со своими подругами выходили из ночного заведения.

В июле 2016 года российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев угодили в подобный скандал, когда после провала на Евро-2016 решили отдохнуть в одном из самых известных и дорогих ночных клубов Монте-Карло.

Новости Русские болельщики не выдержали позора сборной России в Москве

Напомним, что товарищеский матч футбольных сборных России и Бразилии состоялся в пятницу, 23 марта в Лужниках и завершился со счетом 0:3.

Позже болельщики в социальных сетях рассказали об ужасной организации матча.

Кроме того,стало известно об антирекорде национальной команды РФ, который подопечные Черчесова установили в Москве.