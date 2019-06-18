Футболисты "Реал" начали забастовку

Четыре игрока мадридского "Реала" отказались уходить, несмотря на желание клуба продать их, сообщает Sport.es.

Слева направо: Иско, Гарет Бэйл, Даниель Себальос и Лукас Васкес

По информации источника, в Мадриде рассматривают возможность расставания сразу с 10 футболистами, однако Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос, входящие в этот список, уже сообщили руководству о том, что не собираются покидать "Реал". При этом игроки готовы не получать достаточно игрового времени в сезоне-2019/2020.

Отмечается, что "королевскому клубу" необходимо продать кого-то из футболистов, чтобы выполнить условия финансового фейр-плей. Этим летом "Реал" уже потратил на новичков более 300 миллионов евро.

В частности, в клуб пришли полузащитник Эден Азар, за которого "Реал" заплатил около 100 миллионов евро, и форвард Лука Йович — на него было потрачено около 70 миллионов.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мадридский "Реал" поздравил молодежную сборную Украины по футболу и вратаря Андрея Лунина с фантастическим выступлением на чемпионате мира в Польше.

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