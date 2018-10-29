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Футболисты отпраздновали гол ''изнасилованием'' соперника - опубликовано видео

3.4тЧитать материал на украинском

Футболисты малайзийского "Перака" отпраздновали автогол соперника его "изнасилованием". Трое из них встали рядом с упавшим на колени игроком чужой команды и сделали несколько движений тазом, сымитировав половой акт.

Судья показал одному из футболистов желтую карточку. Счет после гола стал 3:3. В серии послематчевых пенальти игроки "Перака" оказались точнее и завоевали трофей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что недавно знаменитый футболист сборной Бразилии получил 9 лет тюрьмы за групповое изнасилование.

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