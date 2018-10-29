Футболисты отпраздновали гол ''изнасилованием'' соперника - опубликовано видео

Футболисты малайзийского "Перака" отпраздновали автогол соперника его "изнасилованием". Трое из них встали рядом с упавшим на колени игроком чужой команды и сделали несколько движений тазом, сымитировав половой акт.

Судья показал одному из футболистов желтую карточку. Счет после гола стал 3:3. В серии послематчевых пенальти игроки "Перака" оказались точнее и завоевали трофей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что недавно знаменитый футболист сборной Бразилии получил 9 лет тюрьмы за групповое изнасилование.