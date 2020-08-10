Футболисты клуба-четвертьфиналиста Лиги чемпионов заразились COVID-19

Михаил Морозов Футбол 16:58, 10.08.2020

Двое футболистов мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом и пропустят четвертьфинал Лиги чемпионов против "Лейпцига", который состоится 13 августа.

Как сообщается на официальном сайте мадридского клуба, нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько находятся в изоляции у себя дома. У обоих игроков болезнь протекает бессимптомно. За состоянием их здоровья будут наблюдать медицинские работники команды.

На фоне этой ситуации тесты на коронавирус сдали все футболисты и тренерский штаб "Атлетико", но COVID-19 ни у кого из них выявлен не был.

Отметим, что Врсалько в нынешнем сезоне почти не играл за мадридцев, а вот Корреа принял участие в восьми матчах своей команды в Лиге чемпионов, но результативными действиями отличиться не сумел.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси нашел необычный способ защиты от коронавируса.

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