Футболисты клуба-четвертьфиналиста Лиги чемпионов заразились COVID-19

Двое футболистов мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом и пропустят четвертьфинал Лиги чемпионов против "Лейпцига", который состоится 13 августа.

Как сообщается на официальном сайте мадридского клуба, нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько находятся в изоляции у себя дома. У обоих игроков болезнь протекает бессимптомно. За состоянием их здоровья будут наблюдать медицинские работники команды.

На фоне этой ситуации тесты на коронавирус сдали все футболисты и тренерский штаб "Атлетико", но COVID-19 ни у кого из них выявлен не был.

Отметим, что Врсалько в нынешнем сезоне почти не играл за мадридцев, а вот Корреа принял участие в восьми матчах своей команды в Лиге чемпионов, но результативными действиями отличиться не сумел.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси нашел необычный способ защиты от коронавируса.