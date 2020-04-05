Футболисты итальянской "Фиорентины" Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и Душан Влахович вылечились от коронавируса, сообщается на официальном сайте команды.

Игроки сдали анализы на COVID-19, которые показали отрицательный результат.

"Мы хотели бы воспользоваться случаем и поблагодарить врачей, медсестер и других сотрудников больниц, помогающих бороться с пандемией", — говорится в заявлении "Фиорентины".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Ювентуса" Пауло Дибала, вылечившийся от коронавируса, вновь сдал положительный тест на COVID-19.

Ранее COVID-19 выявили у одноклубников Дибалы — Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. После этого члены "Ювентуса" были помещены на карантин. При этом нападающий туринцев Гонсало Игуаин, а затем супруга форварда Криштиану Роналду нарушили условия самоизоляции, за что были подвергнуты критике.

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