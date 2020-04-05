Футболисты итальянской "Фиорентины" Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и Душан Влахович вылечились от коронавируса, сообщается на официальном сайте команды.
Игроки сдали анализы на COVID-19, которые показали отрицательный результат.
"Мы хотели бы воспользоваться случаем и поблагодарить врачей, медсестер и других сотрудников больниц, помогающих бороться с пандемией", — говорится в заявлении "Фиорентины".
Giocatori della Fiorentina: i test confermano tutto ok 📄— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 5, 2020
COMUNICATO ➡️ https://t.co/Y2VoVP7qxo#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/ibDeQrzBXP
Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Ювентуса" Пауло Дибала, вылечившийся от коронавируса, вновь сдал положительный тест на COVID-19.
Ранее COVID-19 выявили у одноклубников Дибалы — Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. После этого члены "Ювентуса" были помещены на карантин. При этом нападающий туринцев Гонсало Игуаин, а затем супруга форварда Криштиану Роналду нарушили условия самоизоляции, за что были подвергнуты критике.
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