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Футболисты "Динамо" покинули сборную Украины

13.8тЧитать новость на украинском

Футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Владимир Шепелев покинули расположение сборной Украины после первой тренировки команды. Хавбеки получили повреждения, о характере травм не сообщается.

Еще один киевлянин Артем Шабанов пропустил тренировку, поскольку чувствовал боли при нагрузках, сообщает FootBoom.

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Также отсутствовали некоторые игроки "Шахтера". Марлос на первое занятие не успел, так как вылетел в Харьков другим рейсом. Не было Андрея Пятова, Тараса Степаненко и Богдана Бутко, которые принимают участие в прощальном матче Горяинова.

Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский прибудут в расположение сборной в ближайшие дни.

Напомним, что сборная Украины 31 мая пройдет спарринг с Марокко, а 3 июня – с Албанией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Шевченко вернул в национальную команду скандального форварда.

Персоны
Виктор ЦыганковВладимир Шепелев
Место
УкраинаХарьков
Объект
сборная Украины по футболу
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