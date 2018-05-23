Футболисты "Динамо" покинули сборную Украины

Футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Владимир Шепелев покинули расположение сборной Украины после первой тренировки команды. Хавбеки получили повреждения, о характере травм не сообщается.

Еще один киевлянин Артем Шабанов пропустил тренировку, поскольку чувствовал боли при нагрузках, сообщает FootBoom.

Также отсутствовали некоторые игроки "Шахтера". Марлос на первое занятие не успел, так как вылетел в Харьков другим рейсом. Не было Андрея Пятова, Тараса Степаненко и Богдана Бутко, которые принимают участие в прощальном матче Горяинова.

Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский прибудут в расположение сборной в ближайшие дни.

Напомним, что сборная Украины 31 мая пройдет спарринг с Марокко, а 3 июня – с Албанией.

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