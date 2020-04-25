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25 апреля • обновлено в 22:01
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Футболисты "Динамо" подарками поддержали в госпитале раненых воинов АТО

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Футболисты "Динамо" посетили раненых бойцов из зоны АТО, которые проходят реабилитацию, выздоровление после операций и курс восстановления в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Футболисты "Динамо" подарками поддержали в госпитале раненых воинов АТО

ФК "Динамо"

По инициативе президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса Главный военный клинический госпиталь МО Украины посетили футболисты первой команды Георгий Бущан, Александр Караваев и Владимир Шепелев, а также представители Фан-клуба "Динамо" во главе с его президентом Сергеем Михайленко. Они привезли бойцам обувь, спортивные костюмы, футболки, шорты, носки, продукты питания, в частности, соки, чай, кофе, сахар, печенье и другие сладости, которых так не хватает в госпитале во время лечения, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Футболисты "Динамо" подарками поддержали в госпитале раненых воинов АТО

ФК "Динамо"

Хотя из-за карантина ребята внутрь госпиталя не попали, однако передали все необходимые вещи нашим защитникам через волонтера Наталью Юсупову. Игроки также записали видеообращение к бойцам, в котором выразили поддержку, пожелали скорейшего выздоровления и пригласили их на матчи "Динамо", когда закончится карантин.

Футболисты "Динамо" подарками поддержали в госпитале раненых воинов АТО

ФК "Динамо"

"Мы, футболисты, всегда поддерживаем акции, которые проводит клуб. Конечно, такая помощь бойцам необходима. К сожалению, мы сегодня не можем попасть в корпус госпиталя в связи с карантином. Но главное - мы передадим им все необходимое, и таким образом они почувствуют нашу моральную поддержку. Сколько раз мы к ним приходили, видим, что во время этих визитов у них всегда наплыв положительных эмоций. Желаем ребятам скорейшего выздоровления!" - отметил Георгий Бущан.

Футболисты "Динамо" подарками поддержали в госпитале раненых воинов АТО

ФК "Динамо"

Футболисты "Динамо" подарками поддержали в госпитале раненых воинов АТО

ФК "Динамо"

Футболисты "Динамо" подарками поддержали в госпитале раненых воинов АТО

ФК "Динамо"

Футболисты "Динамо" подарками поддержали в госпитале раненых воинов АТО

ФК "Динамо"

Кроме необходимых вещей, футболисты также оставили свои автографы на флаге с динамовской эмблемой, и вместе с другими подарками передали его бойцам АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вместе с представителем фанатского движения и волонтерами посетили Главный военный клинический госпиталь, чтобы поддержать бойцов, которые получили ранения во время войны в Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Помощь раненым в АТО военным
Тег
ФК Динамо Киев
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Штанами и чаем Украина своих xepoeв обеспечить не может! Сукс!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
от молоды .и сьемочной группе дали заработать и фотографу,и сами погуляли,главное по тихому без пиара
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