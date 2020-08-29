Футболисты "Динамо" перешли в донецкий клуб

Нигерийский полузащитник "Динамо" Бенито и бельгийский форвард Ибрагим Каргбо проведут сезон 2020/2021 в донецком "Олимпике", где будут выступать на правах аренды, сообщает пресс-служба киевского клуба.

20-летний Каргбо подписал контракт с "бело-синими" в декабре 2019 года. Нападающий трижды сыграл за основу "Динамо" в официальных матчах.

На счету 21-летнего Бенито, который присоединился к "Динамо" в начале 2020-го, один выход на поле в составе первой команды киевлян, а также четыре матча за молодежный состав, в которых хавбек отличился двумя голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каргбо по правилам ФИФА до лета 2020 года не мог выступать за "Динамо", так как в ходе текущего сезона уже был заигран за два клуба.

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