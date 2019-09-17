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17 сентября • обновлено в 20:30
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Футболисты "Динамо" будут серьезно оштрафованы: названы условия

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По информации известного журналиста телеканала "2+2" Игоря Цыганыка футболисты киевского "Динамо" будут оштрафованы если не смогут победить "Мальме" в стартовом матче Лиги Европы.

По словам телеведущего, президент "бело-синих" Игорь Суркис поставил условие, чтобы поединок группового этапа против шведов был результативным.

Игра обязательно должна закончиться победой. Иначе он применит достаточно серьезные штрафные санкции в отношении игрок.

Напомним, что встреча "Динамо" — "Мальме" состоится в четверг, 19 сентября. Начало в 19.55.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 сентября, свой первый матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". Горняки на ОСК "Металлист" сразятся с "Манчестер Сити".

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Персона
Игорь Цыганык
Тег
ФК Динамо Киев
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