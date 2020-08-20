Футболисты "Базеля", игравшие против "Шахтера" в ЛЕ, заразились коронавирусом

Михаил Морозов Футбол 17:51, 20.08.2020

Трое футболистов "Базеля" сдали положительные тесты на COVID-19.

Как сообщается на официальной странице швейцарского клуба в Twitter, Артур Кабрал и Эрик Рамирес, которые играли против "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы, заразились коронавирусом. Их отправили на 10-дневный карантин. Также болезнь была выявлена у Эрая Кемерта, но он не принимал участия в поединке с "горняками".

Отмечается, что коронавирус у всех футболистов протекает в бессимптомной форме, и они хорошо себя чувствуют.

Трое футболистов "Базеля" заразились коронавирусом
Twitter "Базеля"

Напомним, что, согласно правилам УЕФА, все игроки, официальные лица и работники клуба сдают тесты на коронавирус перед каждым матчем. В "Шахтере" не были обнаружены случаи заражения COVID-19 после матча с "Базелем".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии обеспокоены вспышкой коронавируса среди футболистов АПЛ.

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