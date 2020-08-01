Футболисты "Арсенала" разбили кубок, празднуя победу в финале. Курьезное видео

Максим Иншаков Футбол 22:14, 1.08.2020 Обновлено: 22:15, 1.08.2020

Лондонский "Арсенал" выиграл Кубок Англии. Во время празднования футболисты уронили трофей, который развалился на несколько частей. Момент попал в телеэфир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный случай произошел в России, где футболисты "Зенита" оконфузились во время торжественной церемонии чествования победителя Кубка страны, разбив награду. При вручении трофея его хрустальная крышка упала и раскололась.

Отметим, что английский арбитр Энтони Тэйлор, который вывел "Челси" и "Арсенал" на финал Кубка страны, стал первым рефери в истории турнира, кому удалось отсудить финал дважды, начиная с 1901 года.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Экспертизы в деле "Роттердам+" подтвердили законность формулы

Кравчук пригласил Скабееву в Киев. Видео

Деменція української політики: Кравчук насухо продув Скабєєвій

В Сумах подростки изнасиловали 6-летнего мальчика: люди подняли бунт

В поезде Мариуполь-Киев избили и пытались изнасиловать женщину. Видео 18+