Футболисты "Арсенала" разбили кубок, празднуя победу в финале. Курьезное видео

Лондонский "Арсенал" выиграл Кубок Англии. Во время празднования футболисты уронили трофей, который развалился на несколько частей. Момент попал в телеэфир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный случай произошел в России, где футболисты "Зенита" оконфузились во время торжественной церемонии чествования победителя Кубка страны, разбив награду. При вручении трофея его хрустальная крышка упала и раскололась.

Отметим, что английский арбитр Энтони Тэйлор, который вывел "Челси" и "Арсенал" на финал Кубка страны, стал первым рефери в истории турнира, кому удалось отсудить финал дважды, начиная с 1901 года.