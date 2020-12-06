Аргентинский нападающий питерского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что хочет покинуть российский клуб и что его не устраивает существующее место в команде.

24-летний уроженец Буэнос-Айреса сделал откровенное признание во время стрима, когда играл в компьютерную игру с друзьями.

"Я очень скучаю по „Ривер Плейт", я скучаю по игре нападающим, много о чем скучаю... Я играю на дерьмовой позиции уже три года. Я очень устал от этого и готов вернуться на родину в любой момент", – цитирует форварда TyC Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников решил навсегда уехать из родной страны.

О своем решение 46-летний олимпийский чемпион Сиднея-2000 сообщил в Twitter.