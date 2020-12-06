Футболисту "Зенита" надоела его "де*ьмовая позиция" и он хочет покинуть Россию
Аргентинский нападающий питерского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что хочет покинуть российский клуб и что его не устраивает существующее место в команде.
24-летний уроженец Буэнос-Айреса сделал откровенное признание во время стрима, когда играл в компьютерную игру с друзьями.
"Я очень скучаю по „Ривер Плейт", я скучаю по игре нападающим, много о чем скучаю... Я играю на дерьмовой позиции уже три года. Я очень устал от этого и готов вернуться на родину в любой момент", – цитирует форварда TyC Sports.
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников решил навсегда уехать из родной страны.
О своем решение 46-летний олимпийский чемпион Сиднея-2000 сообщил в Twitter.