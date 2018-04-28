Футболисту сборной Украины устроили подставу в России

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вспомнил, как во времена выступления за "Уфу" его подставил российский журналист. Работник прессы попросил дать интервью по телефону и полностью перекрутил слова.

"Мои слова вырвали из контекста, и на главной получилось: "Александр Зинченко: реакция украинских болельщиков меня не волнует". После этого такая волокита началась. Политическая ситуация уже была нестабильной. Проехались не только по мне, но и по моим близким, которые очень любят читать все комментарии, связанные со мной", – цитирует футболиста сборной Украины "Чемпионат".

Напомним, что 15 апреля Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.

Футболист сборной Украины всего за сезон принял участие в более чем пяти матчах "Сити", что по регламенту позволяло ему получить золотые чемпионские медали.