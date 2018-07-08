Футболисту сборной России посоветовали учиться у украинца бить пенальти

Известный футбольный агент Александр Панков посоветовал форварду сборной России Федору Смолову учиться бить пенальти у украинца Артема Милевского.

В игре 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 против Хорватии, Смолов в послематчевой серии пенальти не реализовал свой удар, пробив на технику. Милевский в похожем стиле исполнял удар и забил в игре со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2006.

"Федя, учись бить у Владимировича", — написал Панков в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.