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Футболисту сборной России посоветовали учиться у украинца бить пенальти

2.7тЧитать новость на украинском

Известный футбольный агент Александр Панков посоветовал форварду сборной России Федору Смолову учиться бить пенальти у украинца Артема Милевского.

В игре 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 против Хорватии, Смолов в послематчевой серии пенальти не реализовал свой удар, пробив на технику. Милевский в похожем стиле исполнял удар и забил в игре со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2006.

"Федя, учись бить у Владимировича", — написал Панков в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Смолова знаю. парень переволновался, подвел команду. а кто такой панков?, милевский? два 0. да?
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Podyu Roman
Podyu Roman
Кротов Даниил, Лахтинский, ты кроме минета пригожину еще что-то умеешь делать в жизни ? )))
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