Футболисту "Динамо" стало плохо на тренировке из-за COVID-19

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, который восстанавливается от последствий коронавируса, рассказал, как едва не потерял сознание на тренировке.

Дуэлунд в интервью местному изданию sport.tv2.dk, признался, что он не был готов тренироваться на равных с остальной командой.

"Во время одной из первых тренировок после негативного теста на COVID-19 у меня сильно закружилась голова. Мне стало совсем плохо и я чуть не упал в обморок. Со мной раньше такого никогда не случалось и это меня чертовски напугало", – признался 23-летний футболист.

Коронавирус дал осложнения на печень, из-за чего у Дуэлунда возникла опасность возникновения тромбов.

"Я не мог управлять своим телом так, как всегда привык, и это пугало. Во мне было что-то такое, из-за чего мое тело вообще не работало. Это действительно странно, когда вдруг становится невозможно подняться на несколько ступенек, без отдышки", – заявил Дуэлунд.

Датчанин заявил, что сейчас чувствует себя получше, но врачи запретили ему играть в футбол до конца этого года.

"Риск образования тромбов исчез. Но я пока не хочу рисковать, так как проблема в том, что моя печень не вырабатывает вещества, которые нужны моему организму, для тренировок и восстановления. Хорошо то, что худшее со мной закончилось, и с 3 декабря мне постепенно можно тренироваться, но не интенсивно и без какой-либо нагрузки", – подытожил хавбек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 4-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам и бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне снялась с Кубка мира из-за панической боязни заболеть коронавирусом.