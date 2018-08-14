Футболистов сборной Украины не выпустили на матч Лиги чемпионов в Москве

Главный тренер греческого ПАОКа Разван Луческу оставил в запасе футболистов сборной Украины Евгения Хачериди и Евгения Шахова на гостевой матч Лиги Европы против московского "Спартака".

Отметим, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который завершился победой греков 3:2, Хачериди отыграл все 90 минут. Шахов вышел на 84-й минуте, заменив Маурисио.

В этой игре Хачериди все-таки появился на поле, выйдя на 65-й минуте. Шахова выпустили на 78-й.

Стартовые составы:

Спартак – Максименко, Джикия, Жиго, Ещенко, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Ташаев, Глушаков, Промес, Луис Адриано.

ПАОК – Пасхалакис, Креспо, Варела, Лео Матос, Виейринья, Маурисио, Каньяс, Пелкас, Эль-Каддури, Прийович, Лимниос.

Напомним, что перед первой игрой фанаты ПАОК атаковали представителей российских СМИ. Греческие ультрас пытались отобрать у журналистов личные вещи и деньги, угрожая избиениями.