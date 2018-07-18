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Российских футболистов "прокатили" мимо символической сборной ЧМ-2018

1.7тЧитать новость на украинском

Самый авторитетный американский канал ESPN представил свой вариант сборной лучших футболистов чемпионата мира 2018 года. В символическую сборную не вошел ни один представитель сборной России.

Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

Защита: Киран Триппьер (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Люка Эрнандес, Рафаэль Варан (оба — Франция).

Полузащита: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция).

Нападение: Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба — Бельгия).

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Напомним, что сборная России вылетела с мундиаля на стадии 1/4 финала, проиграв по пенальти Хорватии.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
сборная России по футболу
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andrei
andrei
Ну, Месси тоже не попал. Не беда:-) Вам то скакуасы, с того какая радость?:-)
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andrei
andrei
А вообще смешно: где америка и где футбол:-)
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andrei
andrei
Полузащитник сборной России Денис Черышев вошёл в символическую сборную чемпионата мира—2018 по версии британского издания The Guardian.
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