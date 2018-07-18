Российских футболистов "прокатили" мимо символической сборной ЧМ-2018

Самый авторитетный американский канал ESPN представил свой вариант сборной лучших футболистов чемпионата мира 2018 года. В символическую сборную не вошел ни один представитель сборной России.
Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).
Защита: Киран Триппьер (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Люка Эрнандес, Рафаэль Варан (оба — Франция).
Полузащита: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция).
Нападение: Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба — Бельгия).
ESPN FC's 2018 World Cup Best XI.— ESPN FC (@ESPNFC) 17 июля 2018 г.
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Напомним, что сборная России вылетела с мундиаля на стадии 1/4 финала, проиграв по пенальти Хорватии.
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