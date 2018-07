Российских футболистов "прокатили" мимо символической сборной ЧМ-2018

Самый авторитетный американский канал ESPN представил свой вариант сборной лучших футболистов чемпионата мира 2018 года. В символическую сборную не вошел ни один представитель сборной России.

Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

Защита: Киран Триппьер (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Люка Эрнандес, Рафаэль Варан (оба — Франция).

Полузащита: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция).

Нападение: Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба — Бельгия).

ESPN FC's 2018 World Cup Best XI.



What are your thoughts? pic.twitter.com/jLYGjjbyup