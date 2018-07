Футболистов пообещали убить после вылета с ЧМ-2018

Игроки сборной Колумбии Матеус Урибе и Карлос Бакка получили смертельные угрозы от пользователей социальных сетей после вылета команды с чемпионата мира по футболу-2018.

Колумбийцы не советуют футболистам возвращаться на родину, угрожая расправой за нереализованные пенальти в послематчевой серии. Урибе попал в перекладину, а удар Бакки парировал вратарь англичан Джордан Пикфорд.

Uribe getting killed when he lands in Columbia