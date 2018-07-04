Футболистов пообещали убить после вылета с ЧМ-2018

Игроки сборной Колумбии Матеус Урибе и Карлос Бакка получили смертельные угрозы от пользователей социальных сетей после вылета команды с чемпионата мира по футболу-2018.
Колумбийцы не советуют футболистам возвращаться на родину, угрожая расправой за нереализованные пенальти в послематчевой серии. Урибе попал в перекладину, а удар Бакки парировал вратарь англичан Джордан Пикфорд.
Uribe getting killed when he lands in Columbia— yNot (@Contranova) 3 июля 2018 г.
Напомним, что встреча 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия завершилась в основное время со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти лучше себя проявили англичане.
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