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Чемпионат мира 2018
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Футболистов пообещали убить после вылета с ЧМ-2018

3.1тЧитать новость на украинском

Игроки сборной Колумбии Матеус Урибе и Карлос Бакка получили смертельные угрозы от пользователей социальных сетей после вылета команды с чемпионата мира по футболу-2018.

Колумбийцы не советуют футболистам возвращаться на родину, угрожая расправой за нереализованные пенальти в послематчевой серии. Урибе попал в перекладину, а удар Бакки парировал вратарь англичан Джордан Пикфорд.

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Напомним, что встреча 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия завершилась в основное время со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти лучше себя проявили англичане.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Колумбия
Объект
сборная Колумбии по футболу
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