Футболистов избили по просьбе президента клуба после поражения в чемпионате

Футболисты узбекского клуба "Андижан" анонимно рассказали журналистам, что их избивают после каждого поражения, сообщает Евроспорт.

1 ноября команда проиграла в гостях "Сурхану" (0:1) и опустилась в зону вылета на 13-е место. Игроки пожаловались, что после матча они подверглись физической расправе со стороны "людей руководителя" Данияра Муллажонова.

Сам владелец объявил об отставке главного тренера и заявил, что серьезно пообщался с футболистами.

"Футболисты команды-соперника такие же обычные люди, как мы. У них тоже есть по две руки и ноги. Нельзя защищать честь области с населением в три миллиона человек таким образом. Я серьезно поговорил с парнями. Отныне не будет никаких отговорок", – заявил Муллажонов 1 ноября, в день последнего поражения.

После этого один пострадавший рассказал, что их сильно побили и намекнули, что в случае жалобы футболисты "не смогут ходить по Андижану".

"Избиение футболистов происходит не впервые, но последний случай превзошел все предыдущие. Оказывается, после каждого поражения нашей команды руководитель клуба выслушивает от хокима [мэра - прим. ред.] области нецензурную брань", – рассказал один из игроков.

"Андижан" выиграл только 1 из 22 матчей сезона, еще 10 встреч команда свела вничью.

В 2019 году клуб дебютировал в высшей лиге и занял 10-е место, опередив соперников из зоны вылета на 4 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее действующий чемпион России по боксу Никита Иванов избил своего коллегу Бассира Мирсиябова в поезде.