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Футболистов будут удалять по-новому

1.4т Читать материал на украинском

Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20.

Красная карточка в футболе

Красная карточка в футболе

Нововведение будет использоваться в чемпионатах уровнем ниже пятой английской лиги, а также ниже третьей женской лиги. За споры с арбитром игроку будет показана желтая карточка, после чего судья укажет футболисту на необходимость отправиться на скамью штрафников. Два временных удаления игрока приведут к красной карточке, сообщается на сайте организации.

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В марте 2019 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения, касающиеся правил футбола. Перемены затронули выполнение штрафных ударов, пробитие пенальти, замену игроков и регуляцию поведения тренеров.

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