Футболистки вернулись за мячом и погибли от удара молнии

Максим Иншаков Футбол 19:34, 28.07.2020 Обновлено: 19:46, 28.07.2020

Две мексиканские футболистки погибли от удара молнии, сообщает Universal.

Инцидент произошел 27 июля в Мехико во время матча женской футбольной лиги. Игра была прервана из-за дождя. В раздевалке спортсменки обнаружили, что забыли на поле мяч, и вернулись за ним. В этот момент в них ударила молния.

Пять футболисток были доставлены в больницу, где две из них скончались. Остальные получили ожоги, их жизням ничего не угрожает. Уточняется, что одна из погибших была несовершеннолетней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молния ударила в 16-летнего российского голкипера команды "Знамя труда". Он был введен в искусственную кому, однако через некоторое время пришел в себя. Позже появилось видео этого попадания молнии.

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