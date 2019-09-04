Футболистка забила чудо-гол с центра поля

Защитница североирландской команды "Клифтонвилль Леди" Билли Симпсон отметилась умопомрачительным голом в матче чемпионата страны против "Сион Свифт" (2:2).

Футболистка воспользовалась тем, что голкипер далеко вышел из ворот, и мощным ударом в касание с центра поля отправила круглого четко в рамку. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на этот шедевр.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно футболистка сборной Украины похвасталась своей девушкой из России. Кроме демонстрации отличной игры на поле, наша соотечественница обладает эффектной внешностью и нестандартной личной жизнью.

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