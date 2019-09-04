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4 сентября • обновлено в 21:37
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Футболистка забила чудо-гол с центра поля

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Защитница североирландской команды "Клифтонвилль Леди" Билли Симпсон отметилась умопомрачительным голом в матче чемпионата страны против "Сион Свифт" (2:2).

Футболистка воспользовалась тем, что голкипер далеко вышел из ворот, и мощным ударом в касание с центра поля отправила круглого четко в рамку. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на этот шедевр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно футболистка сборной Украины похвасталась своей девушкой из России. Кроме демонстрации отличной игры на поле, наша соотечественница обладает эффектной внешностью и нестандартной личной жизнью.

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Место
Северная Ирландия
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