Футболистка сборной США забила гол на шестом месяце беременности - видео

Известная футболистка сборной США Алекс Морган выложила в Instagram видео с одной из своих тренировок, которое тут же стало вирусным.

Изюминка ролика в том, что на нем спортсменка тренируется, будучи на шестом месяце беременности.

Как сообщает Medio Tempo, 30-летняя спортсменка планирует родить в апреле. Отцом будущего ребенка является футболист клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Сервандо Карраско – пара поженилась в 2014 году и теперь ожидает первенца.

Несмотря на большой срок беременности, Алекс Морган продолжает регулярно посещать спортивный зал, тренируясь с мячом. В планах футболистки – выступление со сборной США на Олимпийских играх в Токио в июле-августе 2020 года.

"Хочу вернуться на поле как можно скорее. Надеюсь родить здорового ребенка и после этого с нетерпением буду ждать возможности сыграть в Токио", – сказала Морган журналистам.

Алекс Морган – одна из самых титулованных американских футболисток. Она двукратная чемпионка мира, выиграв женский мундиаль в 2015-м и 2019 годах, а также олимпийская чемпионка 2012 года.

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