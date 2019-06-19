Футболистка разделась, забив гол: в сети вспомнили историческое фото

19 июня исполнилось ровно 20 лет победы женской сборной США на чемпионате мира.

В финальной поединке американки играли против китаянок и этот матч стал историческим, благодаря последнему голу и тому, что последовало за ним

Американка Брэнди Честейн в порыве эмоций упала на колени и сорвала с себя футболку, оставшись в спортивном топе. Она принесла сборной США второе в истории "золото" ЧМ.

(c) sports.ru

(c) sports.ru

(c) sports.ru

Снимок ликующей Честейн облетел весь мир и появился на обложках журналов Newsweek и Time.

(c) sports.ru

А культовый стала фотография Роберта Бека, которая украсила обложку номера Sports Illustrated от 19 июля 1999 года. Он поймал самый удачный ракурс.

(c) sports.ru

В 2014 году по итогам голосования читателей Sports Illustrated эта обложка заняла второе место в списке лучших за все время существования журнала. Фото Роберта Бека уступило лишь обложке "Чудо на льду" 1980 года, посвященной сенсационной победе американских хоккеистов над СССР в полуфинале Олимпиады (до этого советская команда выиграла четыре турнира подряд).

(c) sports.ru

"Когда она забила пенальти и подняла футболку, я знал: это что-то совершенно особенное. Я сделал кадр, которого больше ни у кого не было, потому что только я находился прямо за воротами", – рассказал о фото с Честейн Роберт Бек.

"Это было небольшое помешательство, ни больше, ни меньше.Я не думала ни о чем. Только одна мысль: "Это величайший момент в моей футбольной жизни", – вспоминала Честейн.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче в Чехии по футболу между командами "Виктория" Пльзень - "Баник" Острава (1:1) болельщицы массово разделись на трибуне

После того, как местные ультрас традиционно оголили торсы, чтобы поддержать любимую команду, их примеру последовали и девушки, находящиеся на фанатском секторе.

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