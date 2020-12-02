Футболистка, отказавшаяся почтить память Марадоны, рассказала о смертельных угрозах

Испанская футболистка Паула Дапенья рассказала, что получила множество смертельных угроз после того, как отказалась почтить память легендарного Диего Марадоны.

Несмотря на это, она заявила, что не сделала бы этого и в следующий раз. Спортсменка отметила, что неприятные сообщения в социальных сетях получила не только она, но и некоторые ее одноклубницы.

"Я бы сделала это снова, без сомнений. Тогда был Международный день искоренения насилия в отношении женщин. Была организована минута молчания, но не в честь жертв. Из-за моих феминистических идеалов я не могла почтить память Марадоны. Он был невероятным футболистом, но не лучшим человеком. В команде меня поддержали, но я, как и некоторые мои одноклубницы, получила большое количество смертельных угроз в социальных сетях", – цитирует слова Дапеньи издание Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед очередным матчем своей команды футболистка демонстративно села на газон и отвернулась от центральной трибуны во время минуты молчания в память о Марадоне, который скончался в среду, 25 ноября.