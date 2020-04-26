Футболистам посоветовали не заниматься сексом ради возобновления сезона

Максим Богданов Футбол 13:55, 26.04.2020 Обновлено: 14:09, 26.04.2020

Руководство немецкой Бундеслиги разработало план по возобновлению сезона 9 мая, в котором упоминается о личной жизни футболистов, сообщает Daily Mail.

Жены немецких футболистов

По информации издания, игрокам предложили отказаться от секса и поцелуев ради безопасности, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса.

Командные фотографии и традиционные рукопожатия будут также запрещены. Перед началом тренировок и матчей каждому игроку будут измерять температуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый баскетболист американского клуба НБА "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей случайно у себя в Instagram показал, как занимается оральным сексом с подругой Харпер Хемпел.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Чернобыльская трагедия: точная дата взрыва и топ-5 фактов, которые скрывал СССР

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

Новые рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

Стал как овощ из-за ошибок врача? СМИ назвали причину предсмертного состояния Ким Чен Ына

Жители Львовщины на коленях встречали погибшего на Донбассе героя: душераздирающее видео