Футболистам посоветовали не заниматься сексом ради возобновления сезона

Руководство немецкой Бундеслиги разработало план по возобновлению сезона 9 мая, в котором упоминается о личной жизни футболистов, сообщает Daily Mail.

Жены немецких футболистов

По информации издания, игрокам предложили отказаться от секса и поцелуев ради безопасности, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса.

Командные фотографии и традиционные рукопожатия будут также запрещены. Перед началом тренировок и матчей каждому игроку будут измерять температуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый баскетболист американского клуба НБА "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей случайно у себя в Instagram показал, как занимается оральным сексом с подругой Харпер Хемпел.

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