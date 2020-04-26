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26 апреля • обновлено в 14:39
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Футболистам посоветовали не заниматься сексом ради возобновления сезона

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Руководство немецкой Бундеслиги разработало план по возобновлению сезона 9 мая, в котором упоминается о личной жизни футболистов, сообщает Daily Mail.

Жены немецких футболистов

Жены немецких футболистов

По информации издания, игрокам предложили отказаться от секса и поцелуев ради безопасности, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса.

Командные фотографии и традиционные рукопожатия будут также запрещены. Перед началом тренировок и матчей каждому игроку будут измерять температуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый баскетболист американского клуба НБА "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей случайно у себя в Instagram показал, как занимается оральным сексом с подругой Харпер Хемпел.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия
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