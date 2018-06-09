Футболистам посоветовали чаще мастурбировать во время ЧМ-2018

Супруга вратаря сборной Португалии по футболу Руя Патрисиу дала откровенный совет партнерам мужа по национальной команде. Вера Рибейру по образованию врач-сексолог и она считает, что выиграть на мундиале будет гораздо проще, если главный тренер сборной Фернанду Сантуш разрешит своим игрокам мастурбировать.

"В сексуальном воздержании нет ничего хорошего. Футболистам нельзя запрещать секс перед играми, но мы знаем, что им приходится соблюдать особый режим. И парни находятся вдали от семей. От секса игрокам станет гораздо лучше как в ментальном, так и в физическом плане. Они будут банально лучше спать", – сказала Вера.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у футболистов на ЧМ-2018 в России будет секс по графику.