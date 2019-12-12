Футболиста выгнали из команды за секс с дочерью президента

Команда, выступающая во втором дивизионе Словении, расторгла контракт с нигерийским футболистом, у которого был роман с дочерью президента этого клуба. В результате девушка забеременела.

Как сообщает Eurosport со ссылкой на GhanaWeb, причиной отъезда нигерийца из Словении стал его конфликт с президентом клуба. Девушка, с которой встречался футболист, оказалась дочерью президента. После того, как выяснилось, что она забеременела, игрока вызвали на разговор.

"Я приехал и признал, что несу ответственность за беременность. Мне велели оставаться дома и не появляться на территории клуба, пока не разрешат вернуться.Через неделю меня вызвали в офис и сообщили о том, что расторгнут мой контракт за недисциплинированность и грубые проступки. Это стало для меня неожиданностью, потому что с момента моего перехода в команду около шести месяцев назад я не был замечен ни в чем подобном", – рассказал игрок.

При этом футболист отметил, что не просто занимался с девушкой сексом, а полюбил ее. Отец девушки (и по совместительству президент клуба) заставил ее заблокировать футболиста во всех соцсетях.

Сейчас спортсмен вернулся на родину в Нигерию, однако не оставляет надежд восстановить справедливость путем обращения в судебные органы ФИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из турецких клубов осуществил самый курьезный трансфер в истории футбола, купив не того игрока.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!