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14 мая • обновлено в 16:45
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Футболиста Тоттенхэма Деле Алли избили и ограбили

5.9т
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Звездный полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли был избит и ограблен в собственном доме ночью 12 мая, сообщает The Sun.

Деле Алли

Деле Алли

The Sun

В 00:30 по местному времени двое вооружённых ножами людей ворвались в дом Алли. Во время ограбления звездный английский футболист играл в бильярд со своей девушкой Руби Мэй и шестью приятелями. Спортсмена ударили в лицо, одного из его друзей тоже избили. Грабители забрали у 24-летнего хавбека дорогие часы Richard Mille и Audemar Piguet.

Кроме часов были украдены ювелирные изделия, принадлежащие Мэй. В полиции сообщили, что по подозрению в преступлении пока никто не задержан. Следствие считает, что нападение на дом футболиста могло быть запланированным.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Деле Алли потерял сознание на пляже, отдыхая на греческом острове Миконосе.

Английский футболист отдыхал вместе со своей подругой Руби Мэй. Игроку стало плохо, после чего он упал на шезлонг.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Англия
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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Илловайск Котельно - Дебaльцевский
Илловайск Котельно - Дебaльцевский
Мда... 7 мужиков... 7!!... и 2 гопника с ножами...
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