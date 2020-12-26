Футболиста сборной Украины выгнали с поля в матче чемпионата Бельгии. Видео

Украинский футболист бельгийского "Гента" Роман Яремчук был удален в 19-м туре чемпионата страны.

25-летний нападающий сборной Украины вышел в стартовом составе на матч против "Кортрейка", но смог сыграть лишь 22 минуты.

Украинец толкнул соперника Петара Голубовича, за что главный арбитр встречи сразу показал красную карточку.

Для Яремчука это удаление стало третьим в карьере. Первые две красные карточки наш соотечественник заработал в 2013 году в Первой лиге выступая за "Динамо-2".

Играя в меньшинстве "Гент" пропустил единственный гол на 50-й минуте и проиграл 0:1.

Авторитетный портал WhoScored дал Яремчуку низшую оценку в матче (5,1). До эпизода с красной карточкой Роман 16 раз коснулся мяча. Процент точных передач составил 85% (11 из 13). Не выиграл ни одной верховой дуэли, ни разу не обыграл соперника и не отобрал у него мяч.

Оценки за матч Гент - Кортрейк WhoScored

Позже украинский футболист извинился за случившееся.

"Извините, мне очень стыдно за свое поведение. Прошу прощения у каждого болельщика, тренерского штаба и команды", – написал Яремчук в Instagram.

Яремчук извинился перед болельщиками Instagram Романа Яремчука

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре Яремчук забил гол в своем 100-м матче в бельгийском первенстве. Форвард расписался в воротах "Васланд-Беверена" (3:0).

В начале сезона 2020/21 наш соотечественник поссорился с главным тренером "Гента" Ласло Болони, после чего тот предложил Роману искать себе новое место.