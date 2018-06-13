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Футболиста сборной Австралии не взяли на ЧМ-2018 из-за Украины

3.6тЧитать новость на украинском

Австралийского футболиста Никиту Рукавицу, который родился и вырос в Украине, за несколько дней до начала ЧМ-2018 в России исключили из сборной Австралии.

30-летний уроженец Николаева, который в 14 лет с родителями переехал на Зеленый континент, уверен, что его "отцепили" от команды исключительно по политическим мотивам.

"У тренера не было никакого профессионального объяснения. Фактически у него не было никакого объяснения вообще. Это было непрофессиональное решение, я не получил никаких ответов", - цитирует Tribuna.com Рукавицу.

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Такого же мнения и его болельщики. Фанаты эмоционально высказались в Instagram спортсмена.

"Мне жаль тех, кто принял это решение, пытаясь поцеловать Россию в ж**у. Меньше игроков украинского происхождения, меньше риска?! Правильно?! Неправильно!! Мы все понимаем, что происходит!" - прокомментировал ситуацию ближайший друг Никиты.

Ранее сообщалось, что депутат из РФ отметилась расистским высказыванием перед ЧМ-2018.

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Тема
ЧМ-2018
Объект
сборная Австралии по футболу
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