Футболиста с жуткой травмой увезли со стадиона в багажнике такси

Неприятный курьез случился во время футбольного поединка высшей лиги чемпионата Боливии, в котором "Ориенте Петролеро" принимал "Гуабиру" (1:2).

espn.com.ar

На 74-й минуте в одном из эпизодов защитник "Ориенте Петролеро" Марио Куэльяр столкнулся с игроком соперника и получил перелом лодыжки. При этом хозяева поля к этому моменту уже провели три замены, сообщает ESPN.

По непонятной причине на стадионе "Рамон Тауичи Агилера" не оказалось машины скорой помощи. Куэльяра на носилках донесли до автомобиля такси и положили в багажник, после чего отправили в больницу. О его состоянии пока ничего не сообщается.

После окончания матча комментаторы этой игры подвергли резкой критике организаторов встречи, обвинив их в халатности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бразильский футболист получил кошмарную травму - перелом руки после неудачного приземления на газон.

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