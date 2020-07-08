Футболиста итальянского гранда удалили с поля за укус соперника

Игрока "Лацио" удалили с поля за укус соперника в матче против "Лечче".

Защитника "Лацио" Патрика Габаррона удалили с поля в выездном матче итальянской Серии А против "Лечче" за укус соперника.

В самой концовке поединка между игроками двух команд возник конфликт, в который вмешался Габаррон. Он укусил футболиста хозяев Джулио Донати после того, как тот выставил руку, пытаясь не подпустить к своему партнеру по команде игроков "Лацио".

Отметим, что римский клуб сенсационно проиграл выездной поединок против одного из главных аутсайдеров чемпионата со счетом 1:2 и почти утратил шансы на чемпионство. Отставание "Лацио" от лидирующего "Ювентуса" составляет семь очков за семь туров до конца Серии А.

Что касается "Лечче", то победа позволила команде временно покинуть зону вылета. У "Дженоа", который борется с командой украинца Евгения Шахова за выживание, есть одна игра в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, “Милан" совершил невероятный камбэк в матче против "Ювентуса", забив три гола за пять минут.