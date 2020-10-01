Футболиста "Динамо" назвали лучшим игроком ответных матчей плей-офф ЛЧ

Голкипера "Динамо" Георгия Бущана назвали лучшим игроком ответных матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Украинский вратарь получил наивысшую оценку от авторитетного статистического портала SofaScore (10 из 10) за свое выступление во втором поединке с "Гентом" (3:0). Бущан сделал 12 сейвов, 9 из которых были совершены после ударов из пределов штрафной площади. Он коснулся мяча 55 раз и отдал 19 точных передач из 37 (51%).

Другим представителем "Динамо" в символической сборной стал защитник Томаш Кендзера. Польский футболист получил оценку 7,6. На его счету 1 заблокированный удар, 1 перехват, 2 отбора и 1 вынос мяча с линии ворот.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько "Динамо" заработало за выход в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которой состоится в четверг, 1 октября. Определились возможные соперники киевского клуба и "Шахтера" в основной сетке турнира.