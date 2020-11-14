Футболиста английской Премьер-лиги задержали по подозрению в изнасиловании

Футболиста английской Премьер-лиги, имя которого не может быть названо из-за юридических причин, задержали утром по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы, сообщает Daily Mail.

Полиция опубликовала заявление, подтверждающее возраст подозреваемого, которому больше 20 лет.

"После задержания игрок был отпущен. В настоящее время идет расследование случившегося", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается ,что инцидент произошел еще в октябре 2020-го, однако полиция задержала спортсмена только сейчас. Тогда копы оштрафовали парня и девушку за нарушение коронавирусного протокола.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболиста английской Премьер-лиги, имя которого не называется, обвиняют в участии в групповом изнасиловании на закрытой вечеринке,